Migranti, nel Riminese oltre 750 richiedenti asilo

Accoglienza migranti, la Prefettura alla ricerca di progetti anti emarginazione. Sul tavolo ci sono 420mila euro.

Questa volta non è il tema degli alloggi a mettere in moto la struttura organizzativa della prefettura ma due nodi di stringente attualità. Primo: offrire un futuro degno di questo nome ai cittadini stranieri che richiedano protezione internazionale. E secondo fronteggiare al meglio la mole enorme di contabilità e scartoffie che la macchina dell’accoglienza richiede. La dottoressa Immacolata Delle Curti, capo di Gabinetto della Prefettura precisa che «gli sbarchi risultano rallentati, a fronte di una situazione che non risulta di emergenza ma gli uffici si portano avanti, in vista delle incognite del nuovo anno».

Dalla Prefettura spiegano che nella provincia di Rimini ad oggi risiedono presso i centri di accoglienza straordinaria 751 richiedenti asilo.

