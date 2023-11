Metromare in manutenzione: si ferma alle 20 da lunedì a venerdì

Da lunedì 27 novembre a venerdì 1° dicembre, per permettere lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria all’infrastruttura del Metromare richiesti da PMR, il servizio sarà sospeso anticipatamente alle ore 20:00. L’ultima corsa in partenza da Rimini Station è quella delle 19:30, mentre da Riccione Station l’ultimo mezzo partirà alle 19:41. Il servizio riprenderà regolarmente alle 5:00 del mattino successivo. Nelle giornate di interruzione anticipata del servizio, verrà predisposto un potenziamento delle corse della linea 11. Per tutti gli orari consultare il sito web di Start Romagna: https://www.startromagna.it/infobus/metromare-sospensione-anticipata-del-servizio-dal-27-novembre-al-1-dicembre/.