Temperature in lieve aumento e ultimi giorni di dicembre nel segno del tempo stabile, con la neve sull’Appennino che inizia in parte a sciogliersi, ma resta il piacere degli amanti delle escursioni e delle ciaspolate. Anche per domani, sabato 28 dicembre, Arpae Emilia-Romagna prevede temperature in lieve aumento con minime tra 0 e 3 gradi nei capoluoghi di provincia, di qualche grado sotto lo zero nelle aree extraurbane. Massime tra 8 e 11 gradi.