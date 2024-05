Meteo Romagna: temporali, allerta meteo fino alla mezzanotte di mercoledì 15 maggio

Dalla mezzanotte di oggi, martedì 14 maggio, alla mezzanotte di domani, mercoledì 15, sarà attiva nel territorio romagnolo l’allerta meteo gialla per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta proroga di 24 ore l’allerta 60 emessa ieri per la stessa criticità.

Per oggi pomeriggio Arpae Emilia Romagna prevede cielo molto nuvoloso su tutta la regione con sviluppo di nubi cumuliformi associate a precipitazioni a carattere temporalesco che dai rilievi si estenderanno localmente anche alla pianura.

Mercoledì altra pioggia

Per mercoledì Arpae prevede cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Sul settore orientale nel corso della serata avremo parziali e temporanee schiarite. Attenuazione delle precipitazioni nel corso della serata. Temperature minime in lieve flessione comprese tra 15 e 18 gradi; massime in diminuzione con valori fra 18 e 22 gradi.