Meteo Romagna, martedì tornano pioggia e temporali

Dopo un week-end con sole e tempo stabile, martedì 7 maggio torna la pioggia in Romagna. Queste le previsioni di Arpae Emilia-Romagna per domani: “Molto nuvoloso con deboli precipitazioni diffuse al mattino. Nel pomeriggio aumento delle condizioni di instabilità con la formazione di temporali, più probabili nel pomeriggio quando tenderanno a insistere maggiormente sul settore centro-orientale. Esaurimento dei fenomeni dalla sera. Temperature minime intorno ai 14 gradi , massime in diminuzione con valori intorno ai 20 gradi.