Meteo Romagna, domenica di pioggia e neve in alta quota, allerta gialla e arancione

Pioggia e neve in alta quota nella domenica in Romagna. Arpae Emilia-Romagna prevede per domani cielo coperto con precipitazioni diffuse al mattino, più intense sul crinale dove potranno essere a carattere di rovescio e nevose al di sopra dei 1200/1500 metri. Esaurimento delle precipitazioni nel corso del pomeriggio a partire dalle province occidentali, con residui fenomeni serali solo in Romagna.

Allerta gialla e arancione

Allerta arancione sull’appennino e gialla in buona parte della Romagna per pioggia e piene dei fiumi. Per la giornata di domenica 10 marzo sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, più probabili sulla fascia appenninica e sulla pianura occidentale, con precipitazioni intense che potranno generare fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua collinari e montani, con possibili fenomeni erosivi. Le piogge previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua principali, con possibili superamenti della soglia 2.

Sono previste nevicate di debole/moderata intensità; localmente, sulla fascia appenninica centro-occidentale, le precipitazioni potrebbero assumere condizioni di acqua mista a neve con accumuli intorno ai 15-30 cm. Inoltre sono previsti venti sud-occidentali, di burrasca forte (75-88 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulla fascia appenninica.