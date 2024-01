Meteo in Romagna. Arriva l’anticiclone: temperature più alte anche fino a 15 gradi, sole ma anche nebbia

RIMINI. Tempo stabile e temperature massime più alte, fino anche 15 gradi ma non in pianura. Questo è il quadro descritto per la Romagna nei prossimi 7-10 giorni dal sito 3bmeteo. «Nei prossimi 7-10 giorni l’anticiclone sarà l’unico protagonista della scena meteorologica sull’Italia, con una struttura ben salda in espansione da Ovest verso la nostra Penisola, che ingloberà peraltro anche mezza Europa – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Stefano Ghisu – sull’Italia il tempo si presenterà stabile e in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per la formazione di nubi basse lungo le coste, specie tirreniche, nonché per la presenza di foschie o nebbie anche persistenti nei fondovalle e sulle pianure, in particolar modo sulla Valpadana e tra notte e mattino. Il clima sarà mite, specie in quota nelle ore centrali della giornata, mentre a valle e nelle aree interne pianeggianti il rialzo termico sarà più contenuto complice il fenomeno dell’inversione termica. In generale noteremo un progressivo rialzo delle temperature, giorno dopo giorno, con lo zero termico che raggiungerà addirittura 3800-4000m lungo l’arco alpino».

In Romagna, per fare un esempio, temperature massime più alte a Bertinoro piuttosto che a Forlì, a Sarsina piuttosto che a Cesena, a San Marino piuttosto che a Rimini. Giovedì potrebbe essere la giornata con le temperature più alte.