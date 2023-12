“Per me una giornata difficile, spero che tu sia orgoglioso di me. Per te Nonnino”. Il gol all’Empoli e la dedica al nonno. Non poteva che essere dedicata a Ermanno Mori, lo storico albergatore di Bellaria Igea Marina morto a 95 anni e di cui oggi si sono svolti i funerali, la rete messa a segno dal nipote Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio che al 67’ ha firmato il raddoppio contro i toscani.