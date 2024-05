Marijuana nella “cuccia” del gatto: a scovarla è il cane antidroga a Rimini

La droga l’aveva occultata nella cassetta del gatto, pensando che se avesse subito una perquisizione dalle forze dell’ordine il cane poliziotto sarebbe stato ingannato dell’odore del micio. E invece, nonostante l’astuto stratagemma, la Polizia di Stato l’ha arrestato. Si tratta di un uomo di 45 anni, di origine peruviana, a cui è stato contestato il reato di spaccio sostanze stupefacenti commesso a Rimini, nei pressi del parco 25 aprile. L’arresto è stato eseguito a seguito delle acquisizioni info-investigative della Squadra Mobile, ed è il frutto di controlli e monitoraggio delle attività illecite di spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai parchi cittadini e ai luoghi di aggregazione giovanile. Gli investigatori, infatti, stavano monitorando l’uomo, senza un lavoro fisso e con figli a carico, da diversi giorni. Quando sono scattati i controlli, il peruviano ha iniziato subito a agitarsi, riferendo di non essere in possesso di alcun tipo di stupefacente, riluttante rispetto a tutte le richieste dei poliziotti. E invece gli agenti gli hanno trovato diverse dosi di marijuana e circa 1200 euro in contanti di vario taglio. La perquisizione, pertanto, è stata estesa anche in ambito domiciliare, dove l’uomo vive con i figli, ed ha permesso di rinvenire e sequestrare, all’interno del garage circa 100 grammi tra hashish e marijuana. La sostanza era nascosta all’interno della cuccia del gatto, verosimilmente per provare a confondere l’attività dei cani antidroga. Il fiuto di Bruce, dell’unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Rimini, non si è fatto trarre in inganno, ha permesso di ritrovare e sequestrare tutto lo stupefacente in possesso dell’uomo. All’uomo sono stati anche sequestrati circa 4500 euro, presunto frutto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

