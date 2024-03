Manifesti contro i matrimoni gay, Ottaviani assolto in Corte d’Appello

BOLOGNA - La Corte d’Appello di Bologna ha assolto oggi l’ex leader di Forza Nuova in Romagna Mirco Ottaviani, oggi tra i massimi esponenti del Movimento Nazionale - La Rete dei Patrioti, per i fatti risalenti al settembre 2016 quando, per contestare la prima unione civile tra due uomini nel comune di Cesena, furono affissi per le vie della città dei manifesti funebri accompagnati da lumini e crisantemi e dalla frase “matrimonio gay, funerale d’Italia”.

La notizia viene diffusa da lui stesso in un comunicato nel quale ricorda che «in primo grado... era stato assolto dall’accusa di aver violato la legge Mancino - imputazione ipotizzata, per la prima volta in Italia dalla procura di Forlì, in relazione alla discriminazione di genere/omofobia - e condannato residualmente dal Tribunale per diffamazione aggravata, nonché al risarcimento di 1500 euro all’Arcigay Rimini che si era costituita parte civile nel procedimento giudiziario. Il processo infatti era stato avviato proprio in seguito all’esposto promosso da Arcigay».

Ottaviani era difeso dagli avvocati Mario Giancaspro e Tommaso Golini. «La Corte d’appello di Bologna», informa Ottaviani, «in assenza di querela da parte dei due uomini che si univano civilmente quel giorno, ha accolto l’appello dei difensori ritenendo non doversi procedere nei confronti dell’imputato anche per l’accusa di diffamazione, oltre quella per discriminazione già caduta in primo grado, condannando Arcigay al pagamento delle spese legali».