Manca la sicurezza dei cantieri: sospese 7 attività tra Rimini e Riccione, multe per 120 mila euro

I Carabinieri del Nucleo Operativo - Gruppo CC per la Tutela del Lavoro di Venezia e del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Rimini hanno rafforzato i controlli nel settore edile. L’esito dei controlli svolti insieme ai Carabinieri di Rimini ha consentito di individuare numerose inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali utilizzo non adeguato di impalcature e ponteggi, mancata assicurazione di idonea viabilità di cantiere, omessa vigilanza sulla sicurezza e sulla verifica del Piano Operativo di Sicurezza e omessa osservanza alle disposizioni di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale. Nell’ultimo periodo sono state 9 le ditte controllate e nei confronti di 7 è stato adottato il provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale.

Le sette sospensioni

A Rimini: 3 attività edili gestite da imprenditori italiani, in cui è stato riscontrato un utilizzo non adeguato di impalcature e ponteggi atti ad eliminare pericoli di caduta dall’alto e viabilità di cantiere non conforme.

A Riccione: 4 attività edili gestite da imprenditori italiani e stranieri, in cui è stata riscontrata la mancata osservanza delle disposizioni circa l’utilizzo dei d.p.i. e un utilizzo non adeguato di impalcature e ponteggi atti ad eliminare pericoli di caduta dall’alto.

Venivano altresì sanzionate un’altra attività edile e un Libero Professionista per omessa vigilanza e per non aver verificato la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza. Complessivamente venivano elevate oltre 120.000 euro di sanzioni amministrative.