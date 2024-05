Le spese nel 2023 a Rimini? Meno di 3mila euro per famiglia, il dato più modesto dell’Emilia-Romagna

Rimini è l’unica provincia in regione con una “spesa media famiglie” sotto i 3 mila euro. Da una indagine di Findomestic emerge che nel 2023 i riminesi hanno speso 406 milioni di euro in beni durevoli (+7,8%) con una spesa media per famiglia pari a 2.668 euro a nucleo, la più modesta nella regione come evidenziato dall’Osservatorio Findomestic. Per le auto nuove sono stati spesi 96 milioni di euro (+16,8% rispetto agli 82 milioni del ’22), mentre per quelle usate 95 milioni (+19,3%). Crescono anche le moto seppur in modo meno incisivo rispetto alle media italiana con 25 milioni di spesa (+19,3%). Nei beni per la casa il settore che guida i consumi è quello dei mobili con 101 milioni di euro di spesa (+0,7%, 665 euro di media a famiglia), seguito dagli elettrodomestici grandi e piccoli con 35 milioni di spesa (+2,9%, seconda in regione solo a Bologna). A Rimini si è speso meno rispetto al 2022, invece, per l’information technology (13 milioni, -6,9%), per TV e Hi-Fi (8 milioni e -29,8%) e la telefonia: -3,9% a quota 32 milioni che l’anno precedente erano stati 34.