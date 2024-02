Impennata delle ore di cassa integrazione nel territorio riminese. Lo evidenzia la Cgil in una nota. Con il +21,6% di Cassa Integrazione nel 2023 rispetto al 2022, la provincia di Rimini si colloca comunque dopo Ravenna e Forlì-Cesena nell’aumento al ricorso agli ammortizzatori sociali. Le ore autorizzate di Cassa Integrazione nel 2023 sono state 3.971.186 e la serie storica evidenzia come – al netto del biennio 2020/2021 – era dal 2016 che non si sfiorava il tetto dei 4 milioni.