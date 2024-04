Lavoro a Rimini: Pizzium ha aperto in centro e cerca personale

Pizzium è arrivata nella centralissima piazza Malatesta di Rimini. Con il locale romagnolo arriva a quota 48 il numero di insegne Pizzium in Italia e il brand consolida così la sua presenza in Emilia-Romagna e, dopo aver presidiato le città dell’entroterra come Bologna, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, si sposta sulla costa più amata dai vacanzieri. “Con l’apertura di Rimini – spiega Nanni Arbellini, founder del Gruppo insieme a Stefano Saturnino – vogliamo far conoscere la nostra idea di pizza, oltre che alla clientela locale, alla miriade di turisti, italiani e stranieri, che arrivano ogni estate sulla Riviera Romagnola. L’apertura di Rimini precede di poco quella di Ferrara e ribadisce l’importanza strategica dell’Emilia-Romagna nel piano di espansione di Pizzium”.

In particolare, il nuovo spazio riminese è suddiviso in quattro aree che possono accogliere fino a 82 ospiti, più un ampio dehor con altri 40 coperti. La politica di Pizzium privilegia l’assunzione di personale locale, valorizzando le competenze e le tradizioni del territorio e creando opportunità di lavoro sostenibili. Pizzium è da sempre impegnata a costruire un team dedicato che rispecchi la qualità e i valori del brand, attraverso un processo di selezione attento e inclusivo, aperto a tutti coloro che desiderano far parte della famiglia Pizzium, come evidenziato dal link per le candidature sul sito ufficiale https://PIZZIUM .com/lavora-con-noi/.