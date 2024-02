La segue fuori dal bus e la tocca: in manette molestatore seriale

RIMINI. Ha seguito una ragazzina minorenne scendendo alla sua stessa fermata del bus, le si è avvicinato sempre più e sprezzante dei suoi gesti di allontanamento le ha palpato il sedere. Poi ha allungato un braccio per fermarla, impedendole di scappare, e in fretta le ha afferrato la testa e le ha stampato un bacio sulla faccia. Per fortuna, seppur con il terrore addosso, l’adolescente è scappata verso casa. Negli occhi, il ricordo vivido di quei momenti terribili.

A distanza di poco più di un mese dal fatto, accaduto il 17 gennaio, ieri mattina quell’uomo, un senegalese di 62 anni, è stato arrestato. Un uomo che vanta ben due precedenti dello stesso tenore negli ultimi due anni e considerato un molestatore seriale.

