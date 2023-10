La rinocerontessa Rina conquista il cuore dei parigini alla mostra “Fellini: Maestro!”

“La nostra “Rina” è in vacanza a Parigi e ha già fatto breccia nel cuore dei francesi!”. Lo riferisce il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad al rientro a Rimini dopo la missione Tour de France.

“Prima di tornare a Rimini dopo la presentazione del Tour de France ho fatto un salto alla mostra “Fellini: Maestro!”, in corso in queste settimane alla sede della Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, considerata uno dei templi internazionali del cinema. Ci sono oltre 250 fotografie, manifesti e disegni... e poi c’è lei, la rinocerontessa simbolo del Fellini Museum, che ha temporanenamente lasciato i giardini del Grand Hotel di Rimini per fare l’ambasciatrice a Parigi del nostro museo”. Inutile dire che - sottolinea il primo cittadino - “con la sua imponenza Rina non passa inosservata agli occhi dei tantissimi appassionati di cinema che stanno visitando la mostra. Per Rimini una bella vetrina e per il Fellini Museum, che è partner della mostra, un importante riconoscimento del ruolo che si sta ritagliando anche a livello internazionale”.