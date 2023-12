La fiera dell’innovazione digitale lascia Rimini: nel giugno 2024 si terrà a Bologna

“We make future”, la fiera dell’innovazione digitale, lascia Rimini per Bologna, che la mette in calendario per il 13, 14 e 15 giugno prossimi, stesso periodo dello scorso anno. Lo scorso anno a Rimini la kermesse delle nuove tecnologie ha fatto registrare oltre 60.000 presenze da 89 paesi diversi, coinvolgendo 670 espositori, più di 2.000 tra startup e investitori. Cosmano Lombardo, ceo di Search on media group che organizza la manifestazione, racconta di aver ricevuto diverse offerte anche dall’estero per accogliere We make future. “Ma per come la vediamo noi sarebbe stata una sconfitta - dice- Bologna è una piazza internazionale che però rappresenta anche il made in Italy e si sposa in modo perfetto col nostro modo di intendere l’innovazione”. L’approdo a Bologna è stato ufficializzato stamane al Comune di Bologna, presenti il sindaco Matteo Lepore e i vertici della Fiera.