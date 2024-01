L’uomo che sussurra ai colombi: “Allevo campioni da decine di migliaia di euro. Valentino era velocissimo: me l’hanno rubato”

«Da Calimero a Gorbaciov, allevo campioni da decine di migliaia di euro». Macinano chilometri ma tornano sempre a casa i 60 colombi di Andrea Pasquinelli, 50enne romagnolo doc, che lavora nella pescheria “Il Blu” di Igea Marina. Siamo abituati a vederli appollaiati con aria sorniona sui monumenti cittadini ma, sin dall’antichità, i colombi sono stati il mezzo di comunicazione più veloce, grazie all’ottimo senso dell’orientamento e alla volontà di tornare sempre dalla compagna. Durante le guerre mondiali hanno recapitato messaggi militari top secret, vedendosi decorare con medaglie al valore, mentre oggi sono protagonisti soprattutto di gare che si svolgono dalla primavera all’autunno.

Pasquinelli, ci parli della sua passione.

«Allevo colombi dal 1989 e oggi ne ho una sessantina. Vivono nelle apposite casine di legno che costellano il mio cortile. Il quartier generale misura sei metri per quattro e le gare sono gestite dalla nostra Federazione. Per sfidarsi, vengono trasportati con tutte le attenzioni in gabbie ad hoc. Destinazione un luogo lontano da casa. Vince chi rientra prima nella colombaia di partenza dove un sistema tecnologico registra l’ingresso».

Come si allevano potenziali campioni?

«Dopo 18 giorni di incubazione si schiudono le uova e i piccoli restano altre 22 giornate con i genitori. Poi vengono presi e messi in una voliera da soli, dove prendono confidenza con lo spazio circostante finché, quando hanno 45 giorni, si comincia a farli uscire. Quanto alle prime sfide, iniziano quando i piccoli, che hanno 10 penne primarie e altrettante secondarie, hanno cambiato le prime tre. Si inizia per gradi, prima si portano a distanza di 5-8 chilometri dalla colombaia, verso Rimini o la montagna, poi progressivamente sempre più lontano. Gli esemplari si orientano grazie alle carrube del naso che funzionano meglio di un Gps».

Il più grande successo?

«Vincere la gara nazionale, in Puglia, per l’esattezza a Santa Maria di Leuca nel 2017 ma è una bella emozione anche veder crescere i figli dei miei esemplari e poi affidarli ad altri, fino a Fano, nelle Marche».

Affibbia nomi ai suoi colombi?

«Altroché e prediligo sempre quelli buffi: da Gorbaciov, un colombo dal piumaggio rosso a Calimero che è nero come l’inchiostro sino all’indimenticato Valentino...».

Cosa gli è successo?

«Me l’hanno rubato nel 2010 e ancora non me ne sono fatto una ragione. Era un magnifico fuoriclasse che trionfava ovunque ma un brutto mattino ho trovato la sua casetta aperta e di lui non c’era più traccia. Si è trattato di un furto su commissione gestito, almeno stando alle prime ricostruzioni, da una banda di albanesi. Ho girato per due settimane, con il fucile in auto, battendo palmo a palmo il territorio ma senza ritrovarlo».

Quanto può valere un campione?

«Si parte dai 25mila euro sino ai 50mila ma non mancano i primi della classe come il campione olandese che due anni fa è stato venduto a un appassionato cinese per un milione e mezzo di euro. A far la differenza è la linea di sangue assieme a altri fattori. In generale, i colombi possono gareggiare fino a 5-6 anni e ne vivono anche 18 tant’è che Gorbaciov, nato nel 2012, è ancora con me pronto a sfornare campioncini».

A quando le prossime gare?

«Iniziano in primavera alla prima domenica di aprile e annoverano diverse specialità come velocità, mezzofondo e fondo (con percorsi sopra i 600 chilometri in linea d’aria). Tra i percorsi rientra anche il coast to coast tra Adriatico e Tirreno».