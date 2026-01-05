L’omaggio di Rimini a Paolo Jommi: “Un uomo perbene e un insegnante appassionato”

Dopo la scomparsa del prof Paolo Jommi, l’Amministrazione comunale di Rimini, a nome dell’intera città, in una nota “si stringe con profondo cordoglio alla famiglia di Paolo Jommi, leggendaria figura della pallamano e dello sport riminese. Uomo perbene, insegnante, appassionato e instancabile uomo di sport, è stato una figura centrale nella formazione di un’intera generazione di studenti del liceo Einstein, che in lui hanno riconosciuto una presenza umana straordinaria, ben oltre il ruolo di docente di educazione fisica. Con la Jomsa, azienda di cui era titolare, ha legato il suo nome, da sponsor e straordinario supporter, alla pallamano maschile e ai più grandi successi della pallamano femminile cittadina degli anni Novanta, sostenendo e guidando una stagione straordinaria culminata in due scudetti e cinque Coppe Italia, lasciando un segno indelebile nella storia sportiva di Rimini”.

Martedì alle 17 Paolo Jommi sarà ricordato con un rosario, mercoledì 7 gennaio alle 9.30 il funerale alla chiesa di San Giacomo.