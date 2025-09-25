L’assessore regionale Fabi: “Il recupero dei ticket non pagati durante il Covid è un atto di giustizia per l’Emilia-Romagna” VIDEO

Con la campagna avviata questa estate dalla Regione Emilia-Romagna per il recupero dei ticket non pagati negli anni del Covid “si stanno recuperando cifre importanti e significative”. Lo spiega l’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi, che ha fatto il punto sul provvedimento stamane a margine di una conferenza stampa, pur rinviando la diffusione dei primi dati ufficiali. Nelle settimane scorse la Regione, di fronte ad un ‘rosso’ di oltre 21 milioni accumulati negli ultimi anni, ha dato mandato alle Aziende di inviare i solleciti per i mancati pagamenti dei ticket sanitari. E i primi risultati si stanno già vedendo. “Questo percorso sta già dando dei risultati importanti, sta creando anche problemi di comprensione sulla validità di tutto ciò, non tanto sulla validità giuridica ma sulla validità sociale. Ma noi con spirito di responsabilità diciamo che recuperare ciò che non è stato versato in quel periodo è un atto di giustizia nei confronti di coloro che invece hanno adempiuto a questo dovere civico”. La colpa del mancato pagamento, sottolinea Fabi, non è solo dei pazienti: “Ci mettiamo anche noi operatori di sanità pubblica, non sempre abbiamo avuto il tempo e la disponibilità. Pensate al pagamento dei ticket per i codici bianchi o verdi nel Pronto soccorso o se c’è stato un approfondimento diagnostico. Non sempre l’operatore di Ps ha la possibilità” di fare verifiche e controlli, “ma noi ci stiamo organizzando in questo senso e alcune Aziende l’hanno già fatto, altre un po’ meno: stiamo creando un sistema che prima di tutto informi, coinvolga preventivamente il cittadino e attivi questo circuito virtuoso all’interno del quale chiediamo ai cittadini il contributo”.

Fabi sostiene inoltre che durante il Covid si sia come “resettato” il sistema. La ripresa del funzionamento ordinario “ha comportato il ripristino di alcuni adempimenti che durante la fase pandemica erano stati sottovalutati. Non si chiedeva alle persone di pagare il ticket in quel momento perché c’erano altre priorità. Tenete presente che, diciamo, dalla fine di febbraio del 2020 siamo arrivati al 31 marzo 2022. Stiamo recuperando ciò che in quel momento è stato oggetto di un non adempimento da parte del cittadino, ma anche di un sistema di verifica e controllo che stiamo intensificando”.