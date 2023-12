Investito e ucciso da un’Ape a Rimini: identificato e denunciato il pirata della strada

E’ stato identificato e al suo indirizzo è stata anche inviata una raccomandata che lo informa che a suo carico è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso. A finire nei guai, l’uomo che il primo dicembre, alla guida di un’Ape 50, ha investito e ucciso Gabriele Mariotti, 93enne, mentre attraversava la strada in via Chiabrera.

Si tratta di un uomo straniero, proveniente dall’Est Europa, di una cinquantina d’anni, denunciato a piede libero, che ora dovrà resistere alle accuse formulate dalla sostituto procuratrice Annadomenica Gallucci. Grazie al lavoro di identificazione svolto dalla polizia locale è stato possibile risalire alla sua identità, dando un nome e un cognome all’investitore che, secondo le ricostruzioni, subito dopo l’impatto si sarebbe fermato, per poi ripartire poco dopo, senza però prestare soccorso.

La lunga agonia

L’uomo inerme sull’asfalto, quel venerdì pomeriggio, era ancora vivo. L’immediato allarme al 118 ha fatto accorrere sul posto l’ambulanza con i sanitari che hanno disposto il trasporto dell’anziano all’ospedale Bufalini di Cesena. Lì, dopo sei lunghi giorni di agonia nel reparto di Rianimazione, Mariotti è morto in seguito alle gravi lesioni riportate nell’investimento.

Per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente, la pm Gallucci aveva disposto l’autopsia, il cui incarico è stato affidato lo scorso lunedì.

La vicenda

Il 93enne, pensionato, padre di un figlio e una figlia, è stato travolto mentre attraversava via Chiabrera nel fare ritorno dalla messa, diretto verso casa. La sua traiettoria si è drammaticamente incrociata con quella dell’Ape 50 proveniente da mare. Il conducente si sarebbe fermato poco più in là della zona d’impatto, per ripartire qualche istante più tardi.

Dai primi riscontri pare che il 93enne non stesse utilizzando le strisce pedonali.

La scena drammatica, l’ennesima che ha sporcato di sangue le strade riminesi, si è verificata di fronte agli occhi di numerosi automobilisti che hanno subito chiamato aiuto.

L’ambulanza del 118 non ha tardato a raggiungere via Chiabrera, prestando i primi soccorsi all’anziano apparso sin da subito in gravi condizioni.

L’entità delle lesioni, già dal primo momento, aveva spinto i sanitari a organizzare il trasferimento al trauma center del nosocomio cesenate, dove il cuore di Gabriele Mariotti ha smesso di battere il mercoledì pomeriggio successivo, dopo una strenua battaglia durata cinque giorni.