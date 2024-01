Intascò i soldi delle tasse dei clienti, condannato commercialista di Rimini. Ora dovrà risarcire 450mila euro

Un anno e 7 mesi di reclusione (pena sospesa). Si è concluso con una sentenza a sorpresa il primo dei tre processi che vedono seduto sul banco degli imputati l’ex commercialista riminese Luca Ciuffoli, accusato di appropriazione indebita aggravata dal rapporto di fiducia, per essersi intascato i soldi destinati al pagamento delle tasse (Imu, Irpef tanto per citarne alcune) che gli erano stati affidati dai propri clienti. Per questa prima vicenda la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 4 anni, pena che gli avrebbe spalancato le porte del carcere. Il Tribunale, invece, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i tre episodi emersi nel corso di questa indagine, ha drasticamente ridotto la pena detentiva. Il tribunale non ha invece fatto sconti sul risarcimento danni, fissato in circa 450mila euro: 270 mila per i titolari di una parafarmacia assistiti dall’avvocato Luca Brugioni, 140mila per una società di soccorso stradale assistita dall’avvocato Alessandro Sarti e 40 mila all’ultima parte civile.

La storia

La clamorosa vicenda, come detto la prima, altri due processi sono ancora in corso, è stata portata all’attenzione della Procura dalla società di soccorso autostradale cui l’Agenzia delle Entrate aveva sollecitato il pagamento di 66mila euro per tasse non versate. Chiesto conto di cosa fosse successo, Ciuffoli aveva parato la situazione parlando di un errore. I clienti però non si erano fidati, si erano rivolti a un altro commercialista e avevano scoperto che si erano perse le tracce di ben 140mila euro che gli avevano consegnato. Analoga trafila, dopo la lettera dell’Agenzia delle Entrate, l’aveva seguita la proprietà di una parafarmacia: ben 220mila gli euro che invece di finire nelle casse del ministero dell’Economia e delle Finanze, erano confluiti sul conto corrente dell’ex commercialista. Circa 25mila invece gli euro che sarebbero stati sottratti alla terza parte civile.

Il danno e la beffa

Nonostante le inchieste, le vittime sono state costrette a rispettare i versamenti chiesti, raddoppiati per via delle more applicate. Chiamato a raccontare alla Corte le ragioni, Luca Ciuffoli, difeso dall’avvocato Piero Venturi, ha sostenuto che tutto è iniziato per colpa dell’avidità di una cliente. Dopo aver scoperto che un suo errore le era costato denaro, molto denaro, l’aveva minacciato di presentare un esposto all’Ordine di cui all’epoca faceva parte. Una simile segnalazione, ha sostenuto, «mi avrebbe rovinato la carriera, così ho deciso di iniziare a pagare». Stando sempre alla sua ricostruzione però, l’ex cliente si sarebbe rivelata un pozzo senza fondo. Dopo aver prosciugato il proprio conto corrente, per poter far fronte ad un’altra pesantissima richiesta aveva dovuto vendere la casa delle vacanze intestata al padre. Era stato l’ultimo “sforzo” personale prima di decidere di intascare i soldi delle tasse dei clienti.