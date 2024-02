Indagato per tentato omicidio dopo un’aggressione a coltellate: arrestato a rimini

In questi giorni sono stati intensificati i controlli, da parte della Polizia di Stato, nella zona sud di Rimini. Nel corso dei vari controlli, nel tardo pomeriggio di ieri, una volante ha tratto in arresto un cittadino straniero, indagato per tentato omicidio e destinatario di “ un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere” , emessa dal Tribunale di Alessandria.

L’uomo in seguito ad un diverbio nato per futili motivi con un suo conoscente, dopo averlo minacciato impugnando un coltello rivolto alla gola, lo avrebbe inseguito fuori da un locale pubblico e, una volta raggiunto, gli avrebbe inferto due coltellate in maniera repentina e ripetuta. I fatti sono avvenuti nello scorso mese settembre ad Acqui Terme, nella provincia di Alessandria. A seguito della notifica del provvedimento l’individuo è stato associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.G. competente.

I controlli nella zona sud di Rimini proseguiranno anche nei prossimi giorni.