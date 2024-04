Incidente sullo scooter, muore 48enne riminese

Perde la vita nel Bergamasco in un incidente in moto un riminese di 48 anni. Si tratta di Raoul Ghinelli, da un paio di anni era partito proprio dalla sua Rimini con la fidanzata ed era residente in via Conte Pino Zanchi, a Stezzano. Il 48enne era diretto a Cividate al Piano, dove stava andando a lavorare in sella a uno scooter Kymco Downtown. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso la vita in seguito allo schianto con una Alfa Romeo Giulietta, il cui conducente 28enne di origine albanese al volante è uscito illeso. è successo verso le 7 di ieri e l’impatto è avvenuto in via Larga a Calcinate. Sul posto sono intervenute per i soccorsi un’ambulanza e l’automedica. Dei rilievi, per stabilire dinamica ed eventuali responsabilità, si sono invece occupati gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo, aiutati dalla Locale di Cavernago. Per Ghinelli purtroppo però non c’è stato niente da fare: è deceduto in seguito alle ferite riportate dopo il violentissimo impatto,