Incendio all’alba del 20 gennaio 2024 a Rimini dove verso le 6 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Balilla in uno stabile di case popolari. Evacuati i condomini, una decina in tutto; sul posto anche i carabinieri e il 118 per soccorrere i residenti. Secondo i primi riscontri non ci sarebbero feriti gravi ma alcuni di loro avrebbero inalato il fumo. Salvato anche un cagnolino. Dai primi riscontri il rogo sarebbe scaturito per cause accidentali.