Incendio al Kiosko: già raccolti 10mila euro per ricostruire il locale di Filippo Malatesta

VERUCCHIO. Ha già raccolto 10mila euro la raccolta fondi lanciata sulla piattaforma GoFundMe per aiutare il cantante Filippo Malatesta a ricostruire il suo locale Kiosko il Vincanto di Villa Verucchio, andato completamente distrutto in un incendio.

Sul web la gara di lanciata da Anita Assirelli ha già raccolto 186 adesioni in poche ore.

“Conosco Filippo Malatesta e la passione che ha sempre messo nel lavoro e nella musica - dice Anita -. In una notte è andato distrutto tutto, ha perso gli strumenti musicali, il locale, che da più di un decennio dava vita al paese e il lavoro ai suoi dipendenti”.

“Kiosko il Vincanto era il punto di ritrovo di mamme bambini ragazzi e adulti. Una presenza importante in un paese come Villa Verucchio, - scrivono gli organizzatori della rcaolta fondi -. Ci muoviamo tutti insieme per aiutarlo a risollevarsi, e riprendere questo percorso interrotto così bruscamente”.

La cifra è destinata a salire vista la grande ondata di solidarietà in favore di Filippo Malatesta.