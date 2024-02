In garage della casa vacanze in Valmarecchia avevano un lampione stradale rubato: coniugi ravennati denunciati per ricettazione

In garage lampione stradale sparito, coniugi denunciati per ricettazione. Una coppia di coniugi ravennati sono stati denunciati dai Carabinieri di un comando della Valmarecchia per ricettazione. Singolare l’oggetto rinvenuto nel garage della loro abitazione delle vacanze: un nuovissimo lampione a led per l’illuminazione pubblica. L’apparato è stato sequestrato dopo le proteste presentate in Comune da alcuni cittadini per la scarsa visibilità proprio nella strada dove i “ricettatori” hanno casa. Un residente si è presentato in Municipio per dire al sindaco di essere a conoscenza della circostanza che marito e moglie da un anno e mezzo custodivano nel loro garage il lampione scomparso. Immediata è scattata la segnalazione ai Carabinieri che si sono presentati all’indirizzo accompagnati dal primo cittadino ed hanno recuperato il lampione.