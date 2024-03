RIMINI. Ruba le chiavi dell’automobile mentre padre e figlia prelevano denaro da un bancomat a Miramare e per ridarle indietro chiede un “riscatto” di 50 euro. Non fa i conti però con il vigore dell’anziano di 93 anni che si oppone nonostante venga morso a una mano. Una 28enne finisce così in carcere con l’accusa di tentata estorsione e rapina impropria.