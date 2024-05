In arrivo i robot chirurghi: l’Ausl investe 44 milioni a Rimini e Ravenna

A Rimini e Ravenna sono in arrivo i robot chirurghi “Da Vinci Xi”, macchinari all’avanguardia manovrabili a distanza che consentono ai medici la massima precisione durante gli interventi più complessi: l’Ausl Romagna in questi giorni ha definito la procedura per il noleggio quinquennale di due sistemi robotici da inserire negli ambiti territoriali riminese e ravennate individuando quale fornitore lo Studio Pacinotti Srl che ha presentato un’offerta economica di 13.150.000 euro. Ma il valore complessivo dell’appalto - considerando le varie opzioni attuali come ad esempio la facoltà di rinnovo per altri due anni, revisione prezzi, manutenzioni - ammonta a 43.980.000 euro.