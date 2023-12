Il sindaco di Rimini e il turismo: “Sarà un 2024 d’oro, pieno di ponti interessanti”

“Dopo un 8 dicembre straordinario per il turismo, grazie alla congiuntura favorevole del calendario (la festività cadeva di venerdì) unita a un’eccezionale concomitanza di eventi e raduni fra Fiera, Palacongressi e Stadium che ha portato al tutto esaurito nei 400 hotel aperti e in vista del Capodanno, segnato da continue richieste che si avviano al sold out per i 500 hotel che saranno aperti, dando uno sguardo al calendario del 2024 possiamo vedere che, fra feste e ponti, anche quello che sta per iniziare sarà un anno d’oro, con diverse opportunità per il nostro sistema turistico”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

“Penso agli interessanti ponti offerti dal calendario - continua il sindaco - che presentano una situazione molto simile a quella del 2023. Se escludiamo i tre giorni festivi dell’Epifania, del 2 giugno e dell’8 dicembre che cadono nel fine settimana, si può dire che ci sono numerose possibilità “ponte” sia in primavera, in particolare tra 25 aprile e il 1° maggio, sia in estate con il Ferragosto. In sostanza nel 2024 sarà possibile fare 24 giorni di vacanza usandone appena 5 del “monte ferie”. Il 2024 si apre subito con un weekend lungo, visto che il 1 gennaio cade di lunedì. Pasqua e Pasquetta cadono rispettivamente di domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile, ma per arrivare al primo vero ponte sarà necessario attendere la Festa della Liberazione. Il 25 aprile 2024 è infatti un giovedì, che consentirà pertanto di fare una vacanza di quattro giorni. il 1° maggio, Festa dei lavoratori, cade di mercoledì, consentendo anche in questo caso un ponte lungo. Ferragosto cade di giovedì e Ognissanti, il 1° novembre 2024, è un venerdì. Il 25 e il 26 dicembre, cadendo di mercoledì e giovedì, permettono inoltre di ottenere cinque giorni di vacanza”.