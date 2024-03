Il ministero: «Via i passaggi a livello sulla linea ferroviaria Rimini - Ravenna»

Il ministero dei Trasporti prende a cuore il potenziamento del collegamento ferroviario Ravenna-Rimini. E apre un tavolo in merito. Lo assicura durante il tour di oggi in Romagna, tra Forlì e Bellaria-Igea Marina nel riminese dal sindaco Filippo Giorgetti, il sottosegretario Tullio Ferrante. É prevista, spiega, la soppressione dei passaggi a livello oggi esistenti, «altamente impattanti sul territorio ed oggetto di progettualità volte a minimizzare l’incidenza delle soluzioni alternative che dovranno essere realizzate». Ferrante si impegna dunque a «mantenere alta l’attenzione del ministero sul tema, per rispondere alle attese e alle aspettative della comunità, con l’intendimento di promuovere al un tavolo di confronto con tutti gli interlocutori coinvolti».