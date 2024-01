Il maestro pasticciere Knam: “Vengo a Rimini da 30 anni, il Sigep è il top in Europa»

Per gli amanti di pasticceria, gelateria e panificazione, l’appuntamento da non perdere è quello col Sigep. La 45ª edizione si terrà dal 20 al 24 gennaio alla Fiera a Rimini. Un evento che consentirà a visitatori e fornitori di entrare a stretto contatto con tutte le novità del mercato del foodservice dolce. Una piazza d’incontro unica per dialogare con aziende e professionisti del settore. Tra i quali spicca Ernst Knam.

Per il “re del cioccolato” si tratterà del 30° anno di Sigep. Knam ripropone la collaborazione con l’azienda Frigomat. Dalle 11 alle 13 di domenica 21 e lunedì 22 gennaio, gli occhi saranno puntati solo e soltanto sullo chef e maître chocolatier. Che pare più che entusiasta di tornare a Rimini.

Knam, dopo tanti anni di Sigep, che pensiero si è fatto?

«È sicuramente la più importante fiera in Europa riguardante pasticceria, panificazione e gelateria. Io vengo qui da 30 anni. Il vero problema è che, contemporaneamente al Sigep, a Lione va in scena la Coppa del mondo di pasticceria. Non ho mai capito perché due nazioni come l’Italia e la Francia non possano mettersi d’accordo. Alternare Sigep e Coppa del mondo di pasticceria sarebbe l’ideale. Per le aziende e i fornitori sarebbe un grande vantaggio, perché avrebbero modo di rigenerarsi e di sviluppare nuovi prodotti. In più, avrei la possibilità di partecipare ad entrambe (ride, ndr)».

Quale sarà il suo ruolo al 45° Sigep?

«Ho una collaborazione con Frigomat, che si occupa di macchine per il gelato. In più sarò impegnato in show cooking di tre ore, dove mostrerò come si fa il gelato col supporto di una buona macchina. Ovviamente, anche io girerò tra i vari stand. Avrò la fortuna di avere colleghi e fornitori raggruppati in un piccolo spazio. Ne approfitterò».

Quali sono i vantaggi di una manifestazione come il Sigep?

«La possibilità di incontrare e confrontarsi con colleghi e professionisti del settore. Negli anni la manifestazione ha registrato un sempre maggior afflusso di persone. Questo è un bene soprattutto per le aziende, che racimolano contatti e si tengono aggiornate sulle novità. Da parte mia, mi muovo come persona singola e cerco di portare a casa tutto ciò che penso mi possa servire».

In questi anni in fiera ha avuto anche modo di visitare Rimini? Come l’ha trovata?

«Siamo in Romagna. Bel mare, bel lungomare, bella spiaggia. Per me è sempre meraviglioso tornare, anche se gennaio non è certamente il periodo ideale. Se c’è una cosa che apprezzo, però, è che durante l’inverno non c’è molta calca. Ho già prenotato i ristoranti in cui andrò a cena: così sono sicuro che troverò posto».