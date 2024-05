“Il fatturato del turismo? Cresce sulla pelle dei lavoratori”: il sindacato Ugl proclama lo sciopero per martedì 4 giugno

Proclamato lo sciopero del personale dipendente dalle imprese che applicano il contratto collettivo nazionale del comparto ‘Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo’ per martedì 4 giugno 2024, con l’astensione dal lavoro per l’intero turno giornaliero. E per coloro che non sono in servizio in questa giornata lo sciopero, sempre per l’intero turno di lavoro, sarà effettuato il 3 giugno 2024. Lo annuncia il sindacato Ugl in una nota.