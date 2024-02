Il 30 maggio torna “RiminiWellness” e Ieg acquista il 51% di Palakiss

RiminiWellness festeggerà a maggio la maggiore età. Alla Fiera di Rimini, dal 30 maggio al 2 giugno, l’appuntamento organizzato da IEG - Italian Exhibition Group arriverà infatti alla sua 18a edizione e, ancora una volta, sarà palcoscenico delle ultime tendenze nel settore, offrendo un’esperienza unica ai suoi visitatori. A RiminiWellness si ritroverà l’intero ecosistema del benessere, del fitness, dello sport e dell’alimentazione e la macchina organizzativa di IEG è già in moto per una nuova “puntata” ricca di innovazioni e sorprese che richiamerà un vastissimo pubblico in città da tutta Italia e dal mondo.

Acquisito il 51% di Palakiss

Italian Exhibition Group segnala di aver sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 51% del capitale della società Palakiss, centro orafo conosciuto a livello internazionale situato a Vicenza, a pochi passi dal quartiere fieristico della città. Dal 1999 la società organizza quattro eventi annuali ai quali partecipano aziende produttrici italiane ed internazionali, offrendo loro la possibilità di vendere sul pronto i loro prodotti in oro e argento. L’operazione prevede l’acquisto da parte di Italian Exhibition Group del 51% del capitale sociale di Palakiss, per un corrispettivo pari a un milione di euro. L’acquisizione include inoltre un’opzione call per l’acquisto del residuo 49% del capitale sociale (esercitabile decorsi 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio 2024 e valida per i successivi 3 anni, ad un prezzo da determinarsi sulla base dell’Ebitda medio risultante dai due bilanci d’esercizio approvati precedentemente alla data di esercizio dell’opzione). Il closing, subordinato alle condizioni sospensive previste dal contratto di acquisto, sarà perfezionato successivamente. L’acquisizione verrà finanziata attraverso mezzi propri, informa una nota di Ieg.

Commenta Corrado Peraboni, Ceo di Italian Exhibition Group: “L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia definita dal gruppo nell’accrescere e arricchire il portafoglio dei prodotti Ieg. L’acquisizione costituisce, infatti, un’occasione per rafforzare la specializzazione settoriale dell’industry orafa che serviamo e che contribuiamo a supportare al fine di creare continue opportunità di business”.