I residenti lanciano l’allarme: arrestato spacciatore a Rimini, trovato con 92 grammi di cocaina

Arresto per ipotesi d’accusa di “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”. Nel pomeriggio di mercoledì 13 dicembre 2023, i Carabinieri della Sezione Operativa del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile, unitamente a personale della Stazione Carabinieri di Rimini Porto, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un trentatreenne, in Italia per motivi turistici e domiciliato in zona “Marina Centro”.

In particolare, a seguito di numerose segnalazioni dei residenti, i militari hanno posto in essere un’attività d’indagine con pedinamenti e servizi di osservazione, conclusasi nel pomeriggio di mercoledì allorquando il soggetto veniva sorpreso nel mentre stava cedendo una dose di cocaina a due giovani della Provincia di Pesaro. A questo punto è scattato l’intervento dei militari che hanno fermato l’uomo, che nel frattempo era salito nella macchina dei presunti acquirenti. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire ulteriori 92 grammi circa di cocaina, un bilancino elettronico e materiale utile al confezionamento delle dosi, nonché la somma di euro 1.600,00 circa in contanti, il tutto sottoposto a sequestro, in quanto ritenuto pertinente all’ipotesi d’accusa. L’indagato, al termine degli accertamenti di rito, veniva tratto in arresto dai militari operanti ed associato alla Casa Circondariale di Rimini, in attesa della prevista udienza di convalida.

In tale contesto, gli altri 2 giovani sono stati segnalati alle competenti Autorità amministrative.