I messaggi dei romagnoli della Flotilla. Croatti: «Se vedete questo video siamo stati rapiti». Monte: «Fasci di luce e getti d’acqua contro» VIDEO

  • 02 ottobre 2025
Il senatore riminese Marco Croatti
La barca di Michela Monte illuminata dai fasci di luce della marina israeliana

«Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettava il diritto internazionale. Per favore, dite al mio Governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati». E’ l’unico post del senatore riminese Marco Croatti che - verso le 3 del mattino - ha comunicato che anche l’imbarcazione su cui viaggiava per portare aiuti a Gaza è stata abbordata dalle autorità israeliane.

L’altra riminese della Flotilla, la giornalista Michela Monte, era riuscita nonostante le difficoltà a lanciare qualche aggiornamento, raccontando poco prima di mezzanotte che le navi della marina israeliana «arrivano da poppa e da prua, sparano raggi di luce e muovono la barca» e di getti «lanciati da cannoni ad acqua».

Sono 20 le imbarcazioni intercettate

Sono salite a 20 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate dalle forze israeliane, mentre 22 barche proseguono al momento la navigazione verso la costa della Striscia di Gaza. È quanto risulta nella prima mattinata di oggi, giovedì 2 ottobre, dal tracker che segue in diretta il percorso della Flotilla. Le imbarcazioni fermate sono Adara, All In, Alma, Aurora, Captain Nikos, Dir Yassine, Florida, Grande Blu, Hio, Huga, Jeannot III, Karma, Mohammad Bhar, Morgana, Otaria, Oxygono, Seulle, Sirius, Spectre e Yulara.

