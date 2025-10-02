I messaggi dei romagnoli della Flotilla. Croatti: «Se vedete questo video siamo stati rapiti». Monte: «Fasci di luce e getti d’acqua contro» VIDEO

«Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettava il diritto internazionale. Per favore, dite al mio Governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati». E’ l’unico post del senatore riminese Marco Croatti che - verso le 3 del mattino - ha comunicato che anche l’imbarcazione su cui viaggiava per portare aiuti a Gaza è stata abbordata dalle autorità israeliane.

L’altra riminese della Flotilla, la giornalista Michela Monte, era riuscita nonostante le difficoltà a lanciare qualche aggiornamento, raccontando poco prima di mezzanotte che le navi della marina israeliana «arrivano da poppa e da prua, sparano raggi di luce e muovono la barca» e di getti «lanciati da cannoni ad acqua».