ROMA. Mattina da non dimenticare per i bambini delle quinte delle scuole primarie della Karis Foundation di Rimini e Riccione. Questa mattina Papa Francesco li ha fatti salire sulla papamobile. Quattro di loro sono stati a bordo persino per i saluti del pontefice alla folla di piazza San Pietro.

Gli studenti sono a Roma per la tradizionale gita che prevede ogni anno anche l’udienza generale del Papa.