Halloween a Rimini, la chiesa dice no: “Non lo festeggiate”

Festeggiare i santi invece che inneggiare al macabro e alle tenebre. Una battaglia, quella della chiesa cattolica riminese, che si combatte non tanto “demonizzando” (letteralmente) la festa di Halloween, ma proponendo un’alternativa in chiave positiva, ottimistica, come fa la Papa Giovanni XXIII, che da anni organizza la “Notte di don Oreste”. La sera del 31 ottobre, in piazza Cavour, i ragazzi raccontano a tu per tu con altri giovani le esperienze di rinascita e di aiuto a favore dell’altro che hanno avuto attraverso l’associazione.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola