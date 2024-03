«Ha voluto uccidere la moglie». Ecco perchè è stato assolto

Ha voluto uccidere Angela Avitabile («è un dato indiscusso»), ma questo «non autorizza a ritenere che abbia agito sulla base di una corretta valutazione della realtà». Tutto scritto nelle motivazioni della sentenza nella quale Raffaele Fogliamanzillo, 63enne di Torre Annunziata e residente a Rimini, è stato giudicato non imputabile per l’omicidio della moglie. Nelle 28 pagine viene scritto nero su bianco come l’uomo «a causa del disturbo mentale» deve avere «colto significati inesistenti, confermativi delle proprie convinzioni patologiche, innescandosi così quel “cortocircuito emozionale” che ha condotto alla feroce uccisione e che, innescandosi in uno stato morboso preesistente, è stato in grado di incidere sull’imputabilità del soggetto, privato in definitiva della capacità di intendere (quindi) di volere».

Il giorno del delitto

è il 2022 (il 22 aprile) quando Fogliamanzillo uccide con una dozzina di coltellate la moglie Angela, allora 59enne, all’apice dell’ennesimo litigio. L’arma del delitto è un coltello a serramanico. Compiuta la tragedia chiama la figlia per dirle di correre a casa perché «ho fatto male alla mamma» e poi va in Questura a costituirsi.

Il suo racconto durante l’interrogatorio mette in fila e intreccia racconti di sospetta infedeltà da parte della moglie, accuse di relazioni extraconiugali conosciute anche dai figli.

Il giorno della sentenza

è il 2023 (novembre) quando la Corte d’assise del Tribunale assolve Fogliamanzillo perché incapace di intendere di volere. Il 63enne viene di fatto ritenuto non imputabile. Nel giudizio ha un peso fondamentale la perizia dello psichiatra forese che stabilisce come l’uomo abbia agito e si trovasse immerso in un delirio che ne escludeva totalmente la capacità. Riconosciuta una elevata pericolosità sociale Fogliamanzillo è stato affidato per non meno di 20 anni a una struttura psichiatrica (Rems).

La sentenza ha destato molto clamore tanto che parenti e amici di famiglia hanno assistito al procedimento indossando una maglietta con la scritta “La gelosia non uccide, giustizia per Angela”.

Vittima per sempre

Fra le righe delle motivazioni della Corte di Assise viene ricordato come Fogliamanzillo, «convinto di essere tradito, si è reso autore di atteggiamenti di prevaricazione verso la moglie, indotta ad accettare una condizione mortificante, alla quale la stessa, pur senza subire supinamente le intimidazioni ricevute, non è stata in grado di opporsi efficacemente, permanendo di fatto in uno stato di forte frustrazione e di perenne disagio emotivo».