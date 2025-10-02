Gli italiani sulla Flotilla, il ministro Tajani: “Da venerdì i primi ritorni in patria”

“I nostri connazionali tutti in buone condizioni. Fino a questo momento non si registrano atti di violenza - così il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera a riferire sul caso Global Sumud Flotilla - da venerdì prossimo potrebbero avvenire le prime partenze per chi deciderà subito di lasciare Israele, per chi non vorrà, potrebbero essere necessarie altre 48-72 ore. Ho appena sentito per l’ennesima volta il collega Ministro degli Esteri israeliano e mi ha rassicurato sugli italiani della Flotilla”.