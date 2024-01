Gli affitta la casa per le vacanze ma l’inquilino cambia contratto e non esce più: battaglia in tribunale

“Sfrattato” lo scorso mese di novembre dalla Guardia di finanza che per ordine della Procura della Repubblica di Rimini ha sequestrato a lui e genitori un paio d’appartamenti e alcuni garage per un valore di oltre un milione di euro, occupa abusivamente una casa affittata con contratto turistico e solo per una decina di giorni. Storia decisamente desueta per il riminese purtroppo frequente in tante città da nord a sud dello Stivale quella che porterà l’intestataria dell’immobile a denunciare l’uomo e la sua compagna ai carabinieri della Tenenza della Regina. I reati ipotizzati: truffa contrattuale e appropriazione indebita.

Il caso

La storia ha inizio quando la coppia da sempre residente a Cattolica per il periodo che va dal 16 dicembre al giorno di Santo Stefano compreso affitta per una vacanza l’appartamento di via Bovio. Somma pattuita 600 euro: trecento sono da versare come anticipo. Non appena siglato il contratto la proprietaria, come da legge, comunica all’ufficio competente della Questura di Rimini l’avvenuta locazione dell’immobile.

Tutto fila liscio fino al giorno 27 quando gli affittuari si rendono irreperibili e non riesce a tornare in possesso delle chiavi, come invece avrebbe dovuto essere. Non riuscendo a mettersi in contatto con gli affittuari si è presentata all’indirizzo. Qui, con grande stupore, ha scoperto che le chiavi di scorta non aprivano più la porta di casa. Il motivo? La serratura era stata sostituita.

La truffa

A questo punto inevitabilmente è stato chiamato in causa il legale. E le prime indagini hanno permesso di scoprire che il 21 dicembre, per via telematica, la coppia aveva registrato all’Agenzia delle Entrate un contratto di locazione mai stipulato della durata annuale. Prima di arrivare alla denuncia, gli avvocati Stefano Caroli e Marco Biagini inviano agli inquilini e per conoscenza ai carabinieri una diffida in cui si intima di restituire entro tre giorni l’immobile, di saldare la parte restante del canone d’affitto, nonché pagare i costi di ripristino della serratura e le spese legali.

Precedenti

L’uomo come detto colpito con la sua famiglia dal sequestro di beni perché accusato d’aver clonato e svuotato le carte di credito dei clienti dell’hotel di Cattolica da loro gestito il cui nome è comparso anche nell’inchiesta sulla clamorosa truffa dell’estate 2022 ai danni di centinaia di turisti che avevano prenotato la vacanza a Marebello, le chiavi non le ha ancora restituite.