Gira ubriaco per Rimini nonostante il divieto di accesso ai locali della provincia: scatta l’arresto

Giovedì scorso, la Polizia di Rimini ha tratto in arresto un uomo italiano per inottemperanza alla misura della Sorveglianza Speciale. Nello specifico, poco dopo le 12, una volante della Questura nel corso di un controllo presso un esercizio commerciale in via di Mezzo, identificava un uomo, in evidente stato di ubriachezza, notando altresì che l’uomo era lo stesso già denunciato in stato di libertà poche ore prima. L’uomo veniva accompagnato in Questura, per approfondire il controllo in quanto a suo carico risultava la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, che stava violando, ed il divieto di accesso ai locali pubblici nel territorio della provincia di Rimini. In considerazione dell’inottemperanza degli obblighi oltre all’effettiva pericolosità sociale, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato sopra indicato e denunciato in stato di libertà per non aver rispettato il divieto di accesso ai locali pubblici.