Francesca Lilla Parco nuova segretaria generale Cgil Rimini

RIMINI. Francesca Lilla Parco è da oggi la nuova segretaria generale CGIL Rimini e sostituisce Isabella Pavolucci, eletta in segreteria CGIL Emilia-Romagna. La sua candidatura è stata presentata dal Segretario generale CGIL Emilia-Romagna Massimo Bussandri. Lilla Parco nella storia di CGIL Rimini è la terza donna a ricoprire la massima responsabilità nella Camera del Lavoro, dopo Meris Soldati ed Isabella Pavolucci. 48 anni, laureata in Sociologia, Francesca Lilla Parco è stata operaia della Cooperativa Italcoop, per poi essere assunta dall’azienda Fuzzi, storico maglificio di Cattolica, di cui è diventata RSU FILTEA (storica Federazione dei tessili CGIL) nel 2003. A novembre 2010 è entrata nella struttura FILCTEM-CGIL di Rimini, di cui è diventata Segretaria generale da Ottobre 2017. Dal 2016 al 2018 ha ricoperto incarichi in FILCTEM-CGIL Emilia-Romagna, anche in Segreteria. Dal 2019 in Segreteria confederale CGIL Rimini, dove fino ad oggi ha ricoperto l’incarico di Segretaria organizzativa. Nel suo intervento programmatico, tra i temi affrontati, Francesca Lilla Parco ha posto particolare enfasi alle questioni territoriali connesse a legalità, contrasto alla criminalità organizzata, situazione dei comparti industriale e del terziario, condizione sociale di lavoratori stagionali, pensionati e superamento dei divari di genere oltre al sostegno alla sanità pubblica territoriale. Ad Isabella Pavolucci, che ha tra l’altro retto l’organizzazione durante l’inedito scenario della crisi sanitaria della pandemia Covid-19, sono andati i ringraziamenti e gli auguri da parte di tutta l’Organizzazione.