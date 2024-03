Fra Riccione e Rimini lo spettacolo di fuoco che dà il via alla primavera GALLERY

RIMINI. In molti comuni del Riminese ieri sera si è accesa la fogheracia (alla riminese) o fugaracia (alla riccionese) dopo il rinvio dei giorni causato dal maltempo. Un evento che segna in maniera simbolica l’inizio della primavera. A Riccione una folla si è ritrovata in piazzale Roma. «Sono estremamente soddisfatto del successo che ha riscosso questo evento che ha coinvolto tutta la nostra comunità - sostiene l’assessore al Turismo della Perla Verde Mattia Guidi -. Dopo l’importante affluenza di pubblico dello scorso weekend, quello di metà marzo, anche in questo fine settimana che anticipa la Pasqua abbiamo una città affollata, che propone tanti momenti di intrattenimento, oltre a un bellissimo clima primaverile. Ringrazio i comitati e i consorzi che si sono impegnati nella realizzazione della Fugaracia, un evento che è andato molto oltre il simbolico falò». La festa per i bambini è iniziata già dal pomeriggio con i giochi e le giostre ed è entrata nel vivo dalle 18 con l’apertura dei truck food, l’animazione e l’allegria degli artisti di strada e le performance artistiche. Il gran finale con l’accensione del grande falò allestito da Geat sulla spiaggia antistante piazzale Roma e la musica del dj set. Anche quest’anno sono stati i comitati d’area e i consorzi cittadini (insieme alla Cooperativa Bagnini Riccione che ha offerto a tutti vino e ciambella come da tradizione) a promuovere l’iniziativa: il Consorzio d’Area Viale Ceccarini di Riccione, il Comitato Promoalba-Viale Dante, l’Associazione Riccione Alba ed il Comitato Riccione Paese.

Fiamme alte anche a Rimini nella zona di piazzale Boscovich con la legna accatastata sulla spiaggia libera che attendeva di prendere fuoco dalla sera di lunedì 18.