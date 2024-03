Fine vita, i vescovi dell’Emilia-Romagna: “È una scelta di eutanasia”

I vescovi dell’Emilia-Romagna esprimono la loro “preoccupazione” e il loro “netto rifiuto” nei confronti delle scelte dell’Emilia-Romagna sul suicidio assistito, una “scelta di eutanasia” secondo i prelati. Infatti “procurare la morte, in forma diretta o tramite il suicidio medicalmente assistito, contrasta radicalmente con il valore della persona, con le finalità dello Stato e con la stessa professione medica”. La proposta della Regione Emilia-Romagna “di legittimare con un decreto amministrativo il suicidio medicalmente assistito, con una tempistica precisa per la sua realizzazione, presumendo di attuare la sentenza della Corte Costituzionale 242/2019, sconcerta quanti riconoscono l’assoluto valore della persona umana e della comunità civile volta a promuoverla e tutelarla”. Sono parole sottoscritte dall’intera Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna, che si è riunita in assemblea ieri a Roma, dove si trova per la visita ad limina. Durante i lavori presieduti da Giacomo Morandi, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla e numero uno della conferenza emiliano-romagnola, è nata una dichiarazione che esprime la netta condanna della Chiesa cattolica alla delibera varata il 5 febbraio e ritoccata ieri dalla giunta Bonaccini. “Anche noi, vescovi dell’Emilia-Romagna, pellegrini a Roma alle tombe degli apostoli- si legge nella dichiarazione- vogliamo offrire un nostro contributo, sulla base della condivisa dignità della persona e del valore della vita umana, rivolgendoci non solo ai credenti ma a tutte le donne e gli uomini”.

“Esprimiamo con chiarezza la nostra preoccupazione e il nostro netto rifiuto- prosegue il documento- verso questa scelta di eutanasia, ben consapevoli delle dolorose condizioni delle persone ammalate e sofferenti e di quanti sono loro legati da sincero affetto. Ma la soluzione non è l’eutanasia, quanto la premurosa vicinanza, la continuazione delle cure ordinarie e proporzionate, la palliazione, e ogni altra cosa che non procuri abbandono, senso di inutilità o di peso a quanti soffrono”. Secondo i vescovi infatti gli sviluppi della medicina e del benessere “consentono oggi cure nuove e un significativo prolungamento dell’esistenza. Si profila così la necessità di modalità di accompagnamento e di assistenza permanente verso le persone anziane e ammalate, anche quando non c’è più la possibilità di guarigione, continuando e incrementando l’ampio orizzonte delle ‘cure’, cioè di forme di prossimità relazionale e mediche”.

Il valore della vita umana, insomma, “si impone da sé in ogni sua fase, specialmente nella fragilità della vecchiaia e della malattia. Proprio lì la società è chiamata ad esprimersi al meglio, nel curare, nel sostenere le famiglie e chi è prossimo ai malati, nell’operare scelte di politiche sanitarie che salvaguardino le persone fragili e indifese, e attuando quanto già è normato circa le cure palliative. Impegno, questo, che qualifica come giusta e democratica la società”.