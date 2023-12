Feste, manca il personale. Le associazioni di categoria: “La colpa non è dei contratti”

Carenza di personale e contratti di lavoro. Le festività di Natale entrano nel vivo e, puntuali, riesplodono questioni annose legate al settore turistico. Con dipendenti e datori di lavoro, da una parte, e sindacati e associazioni di categoria dall’altra, a confrontarsi duramente. «Mancano cuochi e camerieri: è vero, ma le buste paga non c’entrano. Anzi, la maggioranza delle attività della Riviera rispettano le regole». Così Cna e Confesercenti dopo l’esternazione pubblica fatta da un cuoco riminese che, nei giorni scorsi, ha parlato di stipendi da fame e surplus di ore lavorate. In linea, peraltro, con quanto denunciato, per anni, da Cgil-Cisl-Uil.

Trasgredire non conviene

Sottolinea Marco Mussoni, responsabile per la Cna Rimini del settore turismo e commercio: «Quello degli organici difficili da completare è un problema consolidato, qui in Riviera così come nelle altre località turistiche italiane. E’ accaduto quest’estate, e si sta ripetendo adesso. I motivi però non sono riconducibili alle assunzioni irregolari, come qualcuno dice, perché a Rimini la gran parte dei lavoratori è in regola. Certo ci sarà qualche imprenditore che trasgredisce le norme, che assume in nero, ma è di certo una piccolissima parte. E allora perché non si trova personale? Semplice – svela il rappresentante della Cna -: i giovani quando sentono di dover lavorare nel fine settimana, il sabato sera in particolare, rifiutano l’assunzione». Conferma Mirco Pari, direttore provinciale della Confesercenti: «La mancanza di personale è ormai sistemica nel Riminese. Ma questo fenomeno non è figlio della mancanza di regole. Perché, parlo almeno per i nostri 400-500 associati, i locali pubblici del territorio assumono nel rispetto del contratto nazionale. Se poi ci sono casi di lavoro nero o di ore di straordinario non pagate, questo non possiamo saperlo. Anche perché è materia da ispettorato di lavoro». Rilancia Mussoni: «Trasgredire le norme oggi non conviene. I rischi sono alti, perché i controlli sono costanti e le sanzioni salatissime. Non siamo più al secolo scorso quando con una piccola multa un ristoratore se la cavava».

Gli stipendi

Comunque, le stesse organizzazioni datoriali si stanno adoperando per pianificare progetti che possano richiamare sul territorio figure professionali specializzate. Spiega Mussoni: «Tra i nostri associati ci sono 200 gestori di risto-bar sulla spiaggia. E con una quarantina di loro abbiamo creato una rete che, in collaborazione con gli istituti alberghieri, è in grado di offrire ai neo diplomati un’assunzione estiva, di almeno sei-otto mesi, che può trasformarsi in annuale attraverso un’assunzione invernale in altre strutture della rete stessa». Insomma, gli operatori le stanno provando tutte pur di reperire quelle figure professionali qualificate che Rimini ha sempre avuto e che sono uno dei segreti dell’alta qualità dell’offerta turistica della Riviera. Conclude Pari: «Assunzioni che da contratto devono rispettare parametri contrattuali basici: cuoco con impiego annuale, 1.660 euro lordi al mese per 40 ore settimanali e un giorno di riposo. Cuoco con impiego stagionale, 2.450 euro lordi al mese, comprensivi di maggiorazione estiva, 13a e 14a mensilità e permessi non usufruiti. Per i camerieri siamo intorno alle stesse cifre, magari un po’ più basse. Poi in base alla professionalità, la paga aumenta».