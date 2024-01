Famiglie numerose con 5 componenti: a Rimini sono il 4,5% del totale. L’assessore Gianfreda: “Attenzione, sono le più esposte alla povertà”

Famiglie numerose con almeno 5 componenti: a Rimini sono il 4,5% del totale. È il dato che emerge dall’indagine di Openpolis e l’assessore alla protezione sociale, Kristian Gianfreda ne approfitta per una riflessione: “Sul sito di Openpolis appare da qualche giorno una ricerca molto interessante sulla ‘territorializzazione’ delle famiglie numerose, cioè la percentuale di famiglie con almeno 5 persone sul totale complessivo nei singoli Comuni d’Italia. I dati forniti dalla fotografia statistica dicono che sul territorio comunale le famiglie costituite da cinque o più componenti sono il 4,5% su un totale complessivo di 67.855 nuclei. Una percentuale abbastanza modica, ma che, comunque, soprattutto in determinati casi in cui sono presenti delle fragilità economiche o di altro tipo, deve essere accompagnata da adeguati mezzi di sostegno, sulla scia di un principio di eguaglianza e di ‘smossa’ dell’ascensore sociale.

Attraverso un bando mirato come amministrazione comunale nel corso dell’anno appena passato abbiamo erogato infatti dei contributi per un totale di 130 famiglie cosiddette numerose (cioè con quattro o più figli a carico) per un ammontare complessivo di oltre 47 mila euro, che significa 85 euro per figlio. Una misura di affiancamento che si integra ai servizi dello sportello sociale e che è stata realizzata tenendo in considerazione le molteplici spese a cui questi nuclei vanno incontro, le quali comprendono costi finanziari, medici, scolastici, logistici e legati alla vita quotidiana.

L’obiettivo che sottende il supporto economico è di garantire una vita adeguata a tutti i membri dei nuclei familiari numerosi, affinché i figli, in particolare, possano godere delle stesse opportunità e possibilità dei loro coetanei. La questione di fondo è quindi di giustizia sociale ed economica cosicché da preservare il tessuto sociale e, allo stesso tempo, promuovere il benessere dei singoli, a cominciare dalle nostre nuove generazioni e il loro futuro.

In merito all’elaborazione di Openpolis, emerge come le famiglie numerose siano appunto quelle più esposte alla povertà: in presenza di un solo figlio minore l’incidenza della povertà assoluta è simile a quella media: 8,7% (rispetto all’8,3% del totale dei nuclei). Con 2 figli la quota sale al 13,2%: quasi 5 punti in più della media. Quando i figli sono almeno 3 l’incidenza della povertà assoluta supera il 20%. Il quadro numerico fa suonare più di un campanello di allarme, sull’urgenza di creare uno ‘scudo’ per far fronte al fenomeno dell’impoverimento sociale favorito anche dalla complicità dell’inflazione”.