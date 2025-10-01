Famiglia tedesca torna a Rimini per cercare la cagnolina smarrita durante la vacanza

RIMINI. La storia è semplice e commovente, una storia che merita il lieto fine. Il 18 giugno un signore tedesco, Alexander Prezer, in vacanza a Viserba con la sua famiglia, ha perso la cagnolina Ava. Da quel momento non si è dato pace, l’ha cercata ovunque per tutto il periodo della vacanza e pochi giorni fa è tornato appositamente da Furtwangen, nei pressi di Friburgo, per ritrovarla, ma invano.

Ora ci riprova e lancia un appello accorato: «Ava fa parte della nostra famiglia, aiutateci a ritrovarla». Lui stesso racconta come sono andati i fatti: «La nostra cagnolina Ava è scappata dal campeggio “Club Del Sole” di Rimini durante un temporale il 16 giugno. Il 18 giugno alle 9 è stata avvistata nei campi vicino a Orsoleto. Da allora non ci sono stati più avvistamenti». Il signor Prezer non si è mai rassegnato: «Sono stato nei campi giorno e notte alla sua ricerca. Ho incontrato molti residenti gentili e disponibili che mi hanno aiutato a distribuire volantini e che continuano a dare il loro contributo. Tutte le autorità, come i rifugi per animali, i veterinari, la guardia forestale e la polizia, sono state informate».

Una ricerca continua e disperata: «Dal 2 al 6 settembre sono tornato a Orsoleto e dintorni e ho distribuito altri volantini nei paesi limitrofi. È sempre stato straziante tornare in Germania senza di lei. È un membro della nostra famiglia e vogliamo solo ritrovarla». Allora serve un altro sforzo, forse Ava è stata ospitata da qualcuno che l’ha vista vagare, forse ha trovato rifugio in qualche capanno e viene aiutata da qualche persona che si è presa cura di lei. Le ipotesi possono essere tante, ma ora più che mai è importante ritrovare Ava con uno sforzo collettivo. Chiunque l’avesse vista oppure ha informazioni su di lei può chiamare il 350.1301830, oppure mandare un messaggio su whatsapp con foto-video e posizione. Il signor Prezer specifica che potrebbe essere molto spaventata e quindi non va rincorsa, inoltre Ava ha il microchip.