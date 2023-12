Ex Questura in via Bassi, la Lega al Comune: “Costruite in quell’area il Ceis”

«Il regalo che Asi farebbe al Comune permetterebbe all’Amministrazione di disporre di un’area ad hoc dove realizzare i parcheggi del nuovo stadio, ma soprattutto dove costruirci la nuova sede del Ceis». Il gruppo consiliare della Lega interviene sulla proposta avanzata da Ariminum sviluppo immobiliare, società proprietaria dell’area dell’ex questura, di voler cedere, gratuitamente, 17mila e 700 metri quadrati di superficie in via Ugo Bassi a Palazzo Garampi in cambio del “sì” al progetto di un supermercato di 6mila metri quadrati - 1.500 mq di area vendita e 4.500 mq di magazzini - e lancia la sua idea. «Sull’argomento – sottolinea il gruppo Lega - riteniamo di aver agito sempre nell’interesse della città. E abbiamo evidenziato che l’interesse pubblico non può essere demandato a una arbitraria valutazione discrezionale del sindaco, che peraltro, anche perché inespressa, ha favorito in alcuni il proliferare di comprensibili retropensieri circa il “vero” motivo di tale intransigenza della Giunta: l’avversione per l’insegna del privato che si celerebbe dietro ad Asi». Continuano i consiglieri del Carroccio: «Noi, però, non abbiamo voluto alimentare tali “deduzioni” e preferiamo insistere nel merito. Dove in un contesto di tira e molla tra pubblico e privato alla fine Asi se ne è uscita con una proposta sconvolgente: la garanzia, anche fideiussoria, di non realizzare alcun hub logistico “stile Amazon”, la disponibilità a regolamentare il flusso dei furgoncini per le consegne, la rinuncia a tutto il lotto a fronte della sola realizzazione del supermercato. Una mossa che azzera le preoccupazioni circa le ricadute sul traffico, e un bel risultato per il sindaco. Uno “scacco matto” in cui vincono tutti».

Spazio per l’asilo svizzero

Una lunga prolusione politico - amministrativa per arrivare al nocciolo della questione: la destinazione dell’area in un ambito progettuale dal forte interesse pubblico. Osserva, però, la Lega: «Nell’attesa della risposta del sindaco, verosimilmente imminente e positiva, ci inseriamo con un rilancio: raddoppiamo nell’interesse della città. Rimini vive alcune incredibili “contraddizioni” urbanistiche. E tra queste possiamo annoverare, oltre all’area ex questura, anche l’abbandono dell’anfiteatro. Ma il destino sembra offrirci la possibilità di risolvere entrambe le contraddizioni in un sol colpo». E quale sarebbe questo “colpo”? «La soluzione – conclude la Lega - è sotto gli occhi di tutti. Se è vero che al nuovo stadio serviranno parcheggi, ricavabili proprio dall’area ex questura, è altrettanto vero che l’area potrebbe ospitare anche la nuova sede del Ceis. Al punto che il Comune, dopo averlo ricevuto gratuitamente da Asi, potrebbe verificare se regalare all’asilo il terreno della nuova sede; garantendo a questa realtà una nuova “casa” e riconsegnando ai riminesi, in tempo per l’eventuale inaugurazione di Capitale della cultura, un anfiteatro unico nel suo genere».