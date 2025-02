Evasi 104 milioni di euro, coinvolta anche Rimini nella maxi-operazione della Finanza a Reggio Emilia VIDEO

È in corso dalle prime ore di oggi l’operazione “Ombromanto” a cura della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, con perquisizioni e sequestri - delegati dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia - nei confronti di 87 persone e 4 società, domiciliate in varie province italiane, di cui 23 in provincia di Reggio Emilia. In tutto sono 179 gli indagati, indiziati di aver preso parte ad una organizzazione criminale radicata a Reggio Emilia, dedita alla perpetrazione di reati tributari, tra cui frodi fiscali e indebita compensazione di crediti d’imposta per quasi 104 milioni di euro. Le attività in corso, stanno interessando le province di Reggio Emilia, Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Rimini , Bolzano, Torino, Asti, Milano, Pavia, Monza, Verona, Perugia, Terni, Firenze, Pisa, Pesaro, Roma, Rieti, Frosinone, Pescara, Napoli, Caserta, Benevento, Taranto, Crotone, Trapani.

Le attività di indagine hanno fatto emergere un sodalizio criminale - i cui principali capi erano di base a Reggio Emilia - che, attraverso la costituzione di società cartiere e l’utilizzo di fatture false, avrebbero effettuato indebite compensazioni di crediti fittizi - creati ad hoc - con debiti tributari reali verso aziende individuate, che, a fronte del credito inesistente ceduto, pagavano una percentuale all’organizzazione.

In totale sono contestati 203 capi di imputazione per reati fiscali e tributari. L’inchiesta è partita da una segnalazione alla Gdf dell’Agenzia delle Entrate -sede di Reggio Emilia- che nel 2018 aveva notato delle anomalie nell’attività di due società reggiane, che anche le Fiamme Gialle stavano attenzionando, riconducibili al presunto “dominus” del sodalizio criminale. Un soggetto formalmente nullatenente e nullafacente, a cui in queste ore sono stati sequestrati orologi, auto, borse ed altri beni di lusso. Dagli approfondimenti investigativi è emerso un sistema che partendo da Reggio (ma con ramificazioni in tre “macro filiali” a Milano, Verona e Roma) ha consentito di sottrarre all’erario poco più di 100 milioni nel periodo tra il 2019 e il 2022. Le aziende che usufruivano dei crediti di imposta esistenti solo sulla carta per compensare i propri debiti, circa 400, ottenevano infatti uno “sconto” fiscale dal 30 al 70% su quanto avrebbero dovuto versare. Il meccanismo avrebbe fruttato ai promotori dell’organizzazione profitti illeciti per almeno sette milioni, che venivano in parte prelevati in contanti da un’apposita squadra di persone (un tempo si sarebbero chiamati “spalloni”) e in parte reinvestiti in società estere.

A giocare un ruolo fondamentale erano poi i professionisti, 22 quelli coinvolti, tra cui due notai di Bologna (uno di loro definito “un genio del male”) e 20 tra esperti contabili e commercialisti. Spettava infatti a loro- anche se alcuni non erano neanche iscritti agli albi professionali e in 12 casi erano normali cittadini che avevano carpito in modo illecito le credenziali necessarie- apporre il cosiddetto “visto di conformità” sulle operazioni finanziarie con cui venivano creati i crediti: principalmente false fatture (create da 4 società cartiere) e cessioni ad altre realtà indebitate di rami di azienda con in pancia i crediti inesistenti. Alcuni dei soggetti coinvolti hanno avuto rapporti con la ‘ndrangheta e un reggiano, a cui sono stati sequestrati beni per 800.000 euro, si trova in carcere a Roma dopo l’arresto del 14 gennaio scorso nell’ambito della recente maxi operazione contro il narcotraffico scattata in città. Dopo aver guadagnato la fama di “capitale” delle false fatture “Reggio Emilia torna al centro di un sistema economico patologico e di illegalità di cui a fare le spese è in primo luogo lo Stato”, afferma il procuratore capo Calogero Gaetano Paci. “Particolarmente grave - aggiunge- è il coinvolgimento dei professionisti, cioè proprio i soggetti che dovrebbero denunciare le operazioni sospette”. Secondo Paci, infine, il sistema fraudolento sarebbe “attuale ed operante anche oltre il periodo fotografato dall’inchiesta”